Análise técnica de Quickswap (QUICK) hoje A página de Análise de Quickswap fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de QUICK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Quickswap abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Quickswap (QUICK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008033 -- +1.37% +6.80% -21.66%

Fluxo de capital de Quickswap Entrada líquida Preço de QUICKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 $0.00 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Quickswap (QUICK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Quickswap. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h QUICK / USDT $0.008033 $0.008033 $0.008033 -0.77% 7.98M (USDT) Negociar