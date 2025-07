QUICK

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Nome da criptoQUICK

ClassificaçãoNo.888

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,89%

Fornecimento circulante754 001 492,3000532

Fornecimento máximo0

Fornecimento total948 871 046,668241

Taxa circulante%

Data de emissão2021-06-08 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.2250459349499163,2022-05-05

Menor preço0.017408148679471012,2025-07-04

Blockchain públicaMATIC

ApresentaçãoQuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.