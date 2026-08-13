Análise técnica de Pyth Network (PYTH) hoje A página de Análise de Pyth Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PYTH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pyth Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Pyth Network (PYTH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03991 -- +1.75% -15.75% -21.15%

Indicadores técnicos de Pyth Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pyth Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 0 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0399 0.03988 R2 0.03988 0.03985 R1 0.03984 0.03984 PP 0.03982 0.03982 S1 0.03978 0.03979 S2 0.03976 0.03978 S3 0.03972 0.03976

Sinais de mercado Pyth Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.03M $6.96 M $6.99 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.06M Compras ativas de 3 dias $0.56 M Vendas ativas de 3 dias $0.51 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $1.77 M Vendas ativas de 7 dias $1.79 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Pyth Network Entrada líquida Preço de PYTHUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 0.04 2026-08-12 -$0.16 M 0.04 2026-08-11 -$0.10 M 0.04 2026-08-10 -$0.10 M 0.04 2026-08-09 $0.34 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Pyth Network (PYTH) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pyth Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PYTH / USDT $0.03991 $0.03991 $0.03991 -2.01% 8.12M (USDT) Negociar PYTH / USDC $0.03989 $0.03989 $0.03989 -1.96% 1.34M (USDT) Negociar