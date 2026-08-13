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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pyth Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pyth Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Pyth Network (PYTH) hoje

Análise técnica de Pyth Network (PYTH) hoje

A página de Análise de Pyth Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PYTH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pyth Network abaixo.

Variação de preço de Pyth Network (PYTH)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03991--+1.75%-15.75%-21.15%
Saiba mais sobre o preço de Pyth Network

Indicadores técnicos de Pyth Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pyth Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 0
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 0Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0399
0.03988
R2
0.03988
0.03985
R1
0.03984
0.03984
PP
0.03982
0.03982
S1
0.03978
0.03979
S2
0.03976
0.03978
S3
0.03972
0.03976

Sinais de mercado Pyth Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.03M
$6.96 M
$6.99 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.06M
Compras ativas de 3 dias
$0.56 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.51 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$1.77 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.79 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Pyth Network

Entrada líquidaPreço de PYTHUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.04
2026-08-12-$0.16 M0.04
2026-08-11-$0.10 M0.04
2026-08-10-$0.10 M0.04
2026-08-09$0.34 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Pyth Network

Negocie Pyth Network (PYTH) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pyth Network.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PYTH/USDT
$0.03991
$0.03991$0.03991
-2.01%
8.12M (USDT)
PYTH/USDC
$0.03989
$0.03989$0.03989
-1.96%
1.34M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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