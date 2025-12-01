Preço de PHILCOIN hoje

O preço ao vivo de PHILCOIN (PHL) hoje é $ 0.02283, com uma variação de 2.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PHL para USD é de $ 0.02283 por PHL.

PHILCOIN ocupa atualmente a posição #3846 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 PHL. Nas últimas 24 horas, PHL foi negociado entre $ 0.02249 (mínimo) e $ 0.02387 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.9330571942012122, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000828659014263877.

No desempenho de curto prazo, PHL movimentou-se -1.43% na última hora e -12.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 197.66K.

Informações de mercado de PHILCOIN (PHL)

Classificação No.3846 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 197.66K$ 197.66K $ 197.66K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 114.15M$ 114.15M $ 114.15M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento total 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Blockchain pública MATIC

