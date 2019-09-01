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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Phala, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Phala, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Phala (PHA) hoje

Análise técnica de Phala (PHA) hoje

A página de Análise de Phala fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PHA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Phala abaixo.

Variação de preço de Phala (PHA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02185--+3.50%-5.78%-36.63%
Saiba mais sobre o preço de Phala

Indicadores técnicos de Phala

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Phala em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 12
Neutro 3
Compra 11
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 1Compra 4
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02182
0.02181
R2
0.02181
0.02181
R1
0.02181
0.02181
PP
0.0218
0.0218
S1
0.0218
0.0218
S2
0.02179
0.0218
S3
0.02179
0.02179

Sinais de mercado Phala

Volume líquido atual de ordens em aberto
1.74M
$13.80 M
$12.07 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.26 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.24 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.71 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.74 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Phala

Entrada líquidaPreço de PHAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.04 M0.02
2026-08-11-$0.15 M0.02
2026-08-10$0.12 M0.02
2026-08-09$0.14 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PHA/USDT
$0.02185
$0.02185$0.02185
-1.79%
3.46M (USDT)
PHA/USDC
$0.02186
$0.02186$0.02186
-1.70%
2.38M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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PHA
PHA
USD
USD

1 PHA = 0.02185 USD