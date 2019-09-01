Análise técnica de Phala (PHA) hoje A página de Análise de Phala fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PHA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Phala abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Phala (PHA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02185 -- +3.50% -5.78% -36.63%

Indicadores técnicos de Phala

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Phala em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 12 Neutro 3 Compra 11 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 1 Compra 4 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02182 0.02181 R2 0.02181 0.02181 R1 0.02181 0.02181 PP 0.0218 0.0218 S1 0.0218 0.0218 S2 0.02179 0.0218 S3 0.02179 0.02179

Sinais de mercado Phala Volume líquido atual de ordens em aberto 1.74M $13.80 M $12.07 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.02M Compras ativas de 3 dias $0.26 M Vendas ativas de 3 dias $0.24 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $0.71 M Vendas ativas de 7 dias $0.74 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Phala Entrada líquida Preço de PHAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 2026-08-12 -$0.04 M 0.02 2026-08-11 -$0.15 M 0.02 2026-08-10 $0.12 M 0.02 2026-08-09 $0.14 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Phala (PHA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Phala. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PHA / USDT $0.02185 $0.02185 $0.02185 -1.79% 3.46M (USDT) Negociar PHA / USDC $0.02186 $0.02186 $0.02186 -1.70% 2.38M (USDT) Negociar