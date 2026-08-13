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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pendle, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Pendle, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Pendle (PENDLE) hoje

Análise técnica de Pendle (PENDLE) hoje

A página de Análise de Pendle fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PENDLE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pendle abaixo.

Variação de preço de Pendle (PENDLE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.325---5.02%-9.50%-34.44%
Saiba mais sobre o preço de Pendle

Indicadores técnicos de Pendle

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pendle em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 4
Neutro 2
Compra 20
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 0Compra 12
Indicadores técnicos:Compra forteVenda 2Neutro 2Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.3221
1.3218
R2
1.3218
1.3216
R1
1.3216
1.3215
PP
1.3213
1.3213
S1
1.3211
1.3211
S2
1.3208
1.321
S3
1.3206
1.3208

Sinais de mercado Pendle

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.34M
$3.45 M
$3.80 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.08M
Compras ativas de 3 dias
$0.54 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.62 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.11M
Compras ativas de 7 dias
$2.14 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.24 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Pendle

Entrada líquidaPreço de PENDLEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.06 M1.31
2026-08-12$0.05 M1.33
2026-08-11$0.03 M1.32
2026-08-10-$0.16 M1.36
2026-08-09-$0.26 M1.40

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Pendle (PENDLE) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pendle.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
PENDLE/USDT
$1.325
$1.325$1.325
-0.30%
159.36K (USDT)
PENDLE/USDC
$1.323
$1.323$1.323
-0.52%
41.46K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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PENDLE
PENDLE
USD
USD

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