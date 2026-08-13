Análise técnica de Pendle (PENDLE) hoje A página de Análise de Pendle fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de PENDLE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Pendle abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Pendle (PENDLE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.325 -- -5.02% -9.50% -34.44%

Indicadores técnicos de Pendle

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Pendle em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 4 Neutro 2 Compra 20 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 0 Compra 12 Indicadores técnicos : Compra forte Venda 2 Neutro 2 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.3221 1.3218 R2 1.3218 1.3216 R1 1.3216 1.3215 PP 1.3213 1.3213 S1 1.3211 1.3211 S2 1.3208 1.321 S3 1.3206 1.3208

Sinais de mercado Pendle Volume líquido atual de ordens em aberto -0.34M $3.45 M $3.80 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.08M Compras ativas de 3 dias $0.54 M Vendas ativas de 3 dias $0.62 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.11M Compras ativas de 7 dias $2.14 M Vendas ativas de 7 dias $2.24 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Pendle Entrada líquida Preço de PENDLEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.06 M 1.31 2026-08-12 $0.05 M 1.33 2026-08-11 $0.03 M 1.32 2026-08-10 -$0.16 M 1.36 2026-08-09 -$0.26 M 1.40 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Pendle (PENDLE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Pendle. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h PENDLE / USDT $1.325 $1.325 $1.325 -0.30% 159.36K (USDT) Negociar PENDLE / USDC $1.323 $1.323 $1.323 -0.52% 41.46K (USDT) Negociar