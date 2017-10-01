Análise técnica de Orchid (OXT) hoje A página de Análise de Orchid fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OXT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Orchid abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Orchid (OXT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.008663 -- -25.54% +125.95% -14.78%

Fluxo de capital de Orchid Entrada líquida Preço de OXTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.05 M 0.01 2026-08-11 -$0.04 M 0.01 2026-08-10 -$0.02 M 0.01 2026-08-09 $0.02 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Orchid (OXT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Orchid. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h OXT / USDT $0.008663 $0.008663 $0.008663 +0.04% 7.36M (USDT) Negociar OXT / ETH $0.000004628 $0.000004628 $0.000004628 +1.02% 580.87K (USDT) Negociar