OXT

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

Nome da criptoOXT

ClassificaçãoNo.507

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.43%

Fornecimento circulante997,214,634.4279902

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão2017-10-01 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.01620042,2021-04-05

Menor preço0.04663823669209175,2023-06-15

Blockchain públicaETH

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.