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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre OP, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre OP, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de OP (OP) hoje

Análise técnica de OP (OP) hoje

A página de Análise de OP fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OP abaixo.

Variação de preço de OP (OP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.08571---2.17%-12.17%-40.89%
Saiba mais sobre o preço de OP

Indicadores técnicos de OP

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OP em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 4
Compra 5
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 2Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 2Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0858
0.0857
R2
0.0857
0.0856
R1
0.0856
0.0856
PP
0.0855
0.0855
S1
0.0854
0.0854
S2
0.0853
0.0854
S3
0.0852
0.0853

Sinais de mercado OP

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.12M
$15.02 M
$15.14 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.05M
Compras ativas de 3 dias
$8.91 M
Vendas ativas de 3 dias
$8.96 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.22M
Compras ativas de 7 dias
$14.95 M
Vendas ativas de 7 dias
$14.74 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de OP

Entrada líquidaPreço de OPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.15 M0.09
2026-08-12-$0.22 M0.09
2026-08-11-$0.18 M0.09
2026-08-10-$0.01 M0.09
2026-08-09-$0.12 M0.09

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
OP/USDT
$0.0856
$0.0856$0.0856
-4.01%
525.29K (USDT)
OP/USDC
$0.08553
$0.08553$0.08553
-4.06%
307.92K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

OP
OP
USD
USD

1 OP = 0.08571 USD