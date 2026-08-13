Análise técnica de OP (OP) hoje A página de Análise de OP fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OP abaixo. Cadastrar

Variação de preço de OP (OP) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.08571 -- -2.17% -12.17% -40.89%

Indicadores técnicos de OP

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do OP em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 4 Compra 5 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 2 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 2 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0858 0.0857 R2 0.0857 0.0856 R1 0.0856 0.0856 PP 0.0855 0.0855 S1 0.0854 0.0854 S2 0.0853 0.0854 S3 0.0852 0.0853

Sinais de mercado OP Volume líquido atual de ordens em aberto -0.12M $15.02 M $15.14 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.05M Compras ativas de 3 dias $8.91 M Vendas ativas de 3 dias $8.96 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.22M Compras ativas de 7 dias $14.95 M Vendas ativas de 7 dias $14.74 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de OP Entrada líquida Preço de OPUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.15 M 0.09 2026-08-12 -$0.22 M 0.09 2026-08-11 -$0.18 M 0.09 2026-08-10 -$0.01 M 0.09 2026-08-09 -$0.12 M 0.09 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie OP (OP) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OP. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h OP / USDT $0.0856 $0.0856 $0.0856 -4.01% 525.29K (USDT) Negociar OP / USDC $0.08553 $0.08553 $0.08553 -4.06% 307.92K (USDT) Negociar