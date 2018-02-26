Análise técnica de Ontology Token (ONT) hoje A página de Análise de Ontology Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ONT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ontology Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Ontology Token (ONT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03512 -- -6.90% -20.94% -43.89%

Indicadores técnicos de Ontology Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ontology Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 3 Compra 12 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 3 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.03505 0.03504 R2 0.03504 0.03504 R1 0.03504 0.03504 PP 0.03503 0.03503 S1 0.03503 0.03503 S2 0.03502 0.03503 S3 0.03502 0.03502

Sinais de mercado Ontology Token Volume líquido atual de ordens em aberto -0.24M $1.23 M $1.47 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $0.12 M Vendas ativas de 7 dias $0.14 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Ontology Token Entrada líquida Preço de ONTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.04 2026-08-12 $0.01 M 0.04 2026-08-11 -$0.02 M 0.04 2026-08-10 -$0.02 M 0.04 2026-08-09 -$0.01 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Ontology Token (ONT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ontology Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ONT / USDT $0.03512 $0.03512 $0.03512 -3.01% 1.63M (USDT) Negociar