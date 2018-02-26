Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ontology Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ontology Token, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre ONT

Informações sobre preços de ONT

O que é ONT

Whitepaper de ONT

Site oficial do ONT

Tokenomics de ONT

Previsão de preço de ONT

Histórico de preço de ONT

Guia de compra de ONT

Conversor de ONT para moeda Fiat

Spot ONT

Futuros USDT-M de ONT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Ontology Token (ONT) hoje

Análise técnica de Ontology Token (ONT) hoje

A página de Análise de Ontology Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ONT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ontology Token abaixo.

Variação de preço de Ontology Token (ONT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03512---6.90%-20.94%-43.89%
Saiba mais sobre o preço de Ontology Token

Indicadores técnicos de Ontology Token

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ontology Token em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 3
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.03505
0.03504
R2
0.03504
0.03504
R1
0.03504
0.03504
PP
0.03503
0.03503
S1
0.03503
0.03503
S2
0.03502
0.03503
S3
0.03502
0.03502

Sinais de mercado Ontology Token

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.24M
$1.23 M
$1.47 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.12 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.14 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Ontology Token

Entrada líquidaPreço de ONTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.04
2026-08-12$0.01 M0.04
2026-08-11-$0.02 M0.04
2026-08-10-$0.02 M0.04
2026-08-09-$0.01 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Ontology Token

Negocie Ontology Token (ONT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ontology Token.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ONT/USDT
$0.03512
$0.03512$0.03512
-3.01%
1.63M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de ONT para USD

Montante

ONT
ONT
USD
USD

1 ONT = 0.03512 USD