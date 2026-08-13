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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ontology Gas, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Ontology Gas, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Ontology Gas (ONG) hoje

Análise técnica de Ontology Gas (ONG) hoje

A página de Análise de Ontology Gas fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ONG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ontology Gas abaixo.

Variação de preço de Ontology Gas (ONG)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04047---2.93%-12.80%-42.54%
Saiba mais sobre o preço de Ontology Gas

Indicadores técnicos de Ontology Gas

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ontology Gas em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 2
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 0Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04046
0.04045
R2
0.04045
0.04045
R1
0.04045
0.04045
PP
0.04044
0.04044
S1
0.04044
0.04044
S2
0.04043
0.04044
S3
0.04043
0.04043

Sinais de mercado Ontology Gas

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.28M
$4.61 M
$4.88 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.02 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Ontology Gas

Entrada líquidaPreço de ONGUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.04
2026-08-12-$0.01 M0.04
2026-08-11$0.00 M0.04
2026-08-10-$0.02 M0.04
2026-08-09-$0.02 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ontology Gas.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ONG/USDT
$0.04047
$0.04047$0.04047
-1.79%
1.34M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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ONG
USD
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