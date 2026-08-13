Análise técnica de Ontology Gas (ONG) hoje A página de Análise de Ontology Gas fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de ONG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Ontology Gas abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Ontology Gas (ONG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04047 -- -2.93% -12.80% -42.54%

Indicadores técnicos de Ontology Gas

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Ontology Gas em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 2 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 0 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04046 0.04045 R2 0.04045 0.04045 R1 0.04045 0.04045 PP 0.04044 0.04044 S1 0.04044 0.04044 S2 0.04043 0.04044 S3 0.04043 0.04043

Sinais de mercado Ontology Gas Volume líquido atual de ordens em aberto -0.28M $4.61 M $4.88 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.02 M Vendas ativas de 7 dias $0.02 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Ontology Gas Entrada líquida Preço de ONGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.04 2026-08-12 -$0.01 M 0.04 2026-08-11 $0.00 M 0.04 2026-08-10 -$0.02 M 0.04 2026-08-09 -$0.02 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Ontology Gas (ONG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Ontology Gas. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h ONG / USDT $0.04047 $0.04047 $0.04047 -1.79% 1.34M (USDT) Negociar