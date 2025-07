ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Nome da criptoONG

ClassificaçãoNo.408

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.02%

Fornecimento circulante418,811,011.0414432

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.4188%

Data de emissão2019-08-23

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez1.43 USDT

Máximo histórico4.59254,2018-09-28

Menor preço0.0393381415969,2020-03-13

Blockchain públicaONT

