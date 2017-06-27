Análise técnica de OmiseGo (OMG) hoje A página de Análise de OmiseGo fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de OMG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de OmiseGo abaixo. Cadastrar

Variação de preço de OmiseGo (OMG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04444 -- +0.20% -0.59% -29.81%

Fluxo de capital de OmiseGo Entrada líquida Preço de OMGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 $0.00 M 0.04 2026-08-11 $0.00 M 0.04 2026-08-10 $0.00 M 0.04 2026-08-09 $0.00 M 0.05 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie OmiseGo (OMG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o OmiseGo. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h OMG / USDT $0.04444 $0.04444 $0.04444 -0.33% 1.37M (USDT) Negociar OMG / BTC $0.0000006964 $0.0000006964 $0.0000006964 -2.19% 192.09K (USDT) Negociar