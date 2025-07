OMG

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

Nome da criptoOMG

ClassificaçãoNo.786

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)3.20%

Fornecimento circulante140,245,398.24513277

Fornecimento máximo140,245,399

Fornecimento total140,245,398.24513277

Taxa circulante0.9999%

Data de emissão2017-06-27 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.27 USDT

Máximo histórico28.351900100708008,2018-01-08

Menor preço0.1702379258498374,2025-04-07

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoOmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.