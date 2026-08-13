Análise técnica de Nexo (NEXO) hoje A página de Análise de Nexo fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NEXO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Nexo abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Nexo (NEXO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.7298 -- +0.67% -0.28% -20.56%

Fluxo de capital de Nexo Entrada líquida Preço de NEXOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.73 2026-08-12 -$0.02 M 0.72 2026-08-11 -$0.05 M 0.72 2026-08-10 -$0.01 M 0.72 2026-08-09 -$0.02 M 0.74 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Nexo (NEXO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Nexo. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NEXO / USDT $0.7298 $0.7298 $0.7298 +1.81% 108.02K (USDT) Negociar