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Análise técnica de Nexo (NEXO) hoje
Variação de preço de Nexo (NEXO)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.7298
|--
|+0.67%
|-0.28%
|-20.56%
Fluxo de capital de Nexo
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|$0.02 M
|0.73
|2026-08-12
|-$0.02 M
|0.72
|2026-08-11
|-$0.05 M
|0.72
|2026-08-10
|-$0.01 M
|0.72
|2026-08-09
|-$0.02 M
|0.74
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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