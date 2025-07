NEXO

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

Nome da criptoNEXO

ClassificaçãoNo.91

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0002%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.64%

Fornecimento circulante646,145,839.5746847

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.6461%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico4.625207707279189,2021-11-16

Menor preço0.0433327,2018-09-12

Blockchain públicaETH

