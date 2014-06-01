Análise técnica de NEO (NEO) hoje A página de Análise de NEO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NEO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de NEO abaixo. Cadastrar

Variação de preço de NEO (NEO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.652 -- -11.76% -13.06% -47.33%

Indicadores técnicos de NEO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do NEO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 3 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 8 Neutro 0 Compra 6 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 3 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.6486 1.6483 R2 1.6483 1.6479 R1 1.6476 1.6477 PP 1.6473 1.6473 S1 1.6466 1.6469 S2 1.6463 1.6467 S3 1.6456 1.6463

Sinais de mercado NEO Volume líquido atual de ordens em aberto 0.03M $6.30 M $6.27 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.42 M Vendas ativas de 3 dias $0.43 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.09M Compras ativas de 7 dias $0.69 M Vendas ativas de 7 dias $0.61 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de NEO Entrada líquida Preço de NEOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.06 M 1.66 2026-08-12 $0.03 M 1.73 2026-08-11 $0.02 M 1.73 2026-08-10 -$0.02 M 1.82 2026-08-09 $0.00 M 1.85 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie NEO (NEO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o NEO. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h NEO / USDT $1.655 $1.655 $1.655 -4.39% 36.08K (USDT) Negociar NEO / USDC $1.654 $1.654 $1.654 -4.44% 30.90K (USDT) Negociar NEO / BTC $0.00002613 $0.00002613 $0.00002613 -4.14% 4.85K (USDT) Negociar