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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre NEO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre NEO, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de NEO (NEO) hoje

Análise técnica de NEO (NEO) hoje

A página de Análise de NEO fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de NEO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de NEO abaixo.

Variação de preço de NEO (NEO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.652---11.76%-13.06%-47.33%
Saiba mais sobre o preço de NEO

Indicadores técnicos de NEO

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do NEO em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 3
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 8Neutro 0Compra 6
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 3Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.6486
1.6483
R2
1.6483
1.6479
R1
1.6476
1.6477
PP
1.6473
1.6473
S1
1.6466
1.6469
S2
1.6463
1.6467
S3
1.6456
1.6463

Sinais de mercado NEO

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.03M
$6.30 M
$6.27 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.42 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.43 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.09M
Compras ativas de 7 dias
$0.69 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.61 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de NEO

Entrada líquidaPreço de NEOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.06 M1.66
2026-08-12$0.03 M1.73
2026-08-11$0.02 M1.73
2026-08-10-$0.02 M1.82
2026-08-09$0.00 M1.85

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
NEO/USDT
$1.655
$1.655$1.655
-4.39%
36.08K (USDT)
NEO/USDC
$1.654
$1.654$1.654
-4.44%
30.90K (USDT)
NEO/BTC
$0.00002613
$0.00002613$0.00002613
-4.14%
4.85K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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NEO
USD
USD

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