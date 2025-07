NEO

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

Nome da criptoNEO

ClassificaçãoNo.131

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)76.91%

Fornecimento circulante70,538,831

Fornecimento máximo0

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão2014-06-01 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.159 USDT

Máximo histórico196.85299682617188,2018-01-15

Menor preço0.07228679955005646,2016-10-21

Blockchain públicaNONE

Setor

Midias sociais

