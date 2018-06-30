Análise técnica de MX Token (MX) hoje A página de Análise de MX Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MX Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MX Token (MX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.6333 -- +2.07% -0.52% -8.49%

Fluxo de capital de MX Token Entrada líquida Preço de MXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 1.63 2026-08-12 $0.00 M 1.63 2026-08-11 $0.00 M 1.66 2026-08-10 $0.00 M 1.64 2026-08-09 $0.00 M 1.62 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.