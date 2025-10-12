O preço ao vivo de Minutes Networ hoje é 0.1652 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MNTX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MNTX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Minutes Networ hoje é 0.1652 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MNTX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MNTX facilmente na MEXC agora.

Cotação Minutes Networ (MNTX)

$0.1652
+0.12%1D
Última atualização da página: 2025-10-12 12:42:34 (UTC+8)

Informações de preço de Minutes Networ (MNTX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.165
Mínimo 24h
$ 0.1652
Máximo 24h

$ 0.165
$ 0.1652
$ 0.5035847309180984
$ 0.12356632139260672
0.00%

+0.12%

-23.17%

-23.17%

O preço em tempo real de Minutes Networ (MNTX) é $ 0.1652. Nas últimas 24 horas, MNTX foi negociado entre a mínima de $ 0.165 e a máxima de $ 0.1652, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MNTX é $ 0.5035847309180984, enquanto o mais baixo é $ 0.12356632139260672.

Em termos de desempenho de curto prazo, MNTX variou 0.00% na última hora, +0.12% nas últimas 24 horas e -23.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Minutes Networ (MNTX)

No.972

$ 12.83M
$ 259.93
$ 82.60M
77.67M
500,000,000
78,560,594.87437962
15.53%

A capitalização de mercado atual de Minutes Networ é $ 12.83M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 259.93. A oferta em circulação de MNTX é 77.67M, com um fornecimento total de 78560594.87437962. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 82.60M.

Histórico de preços de Minutes Networ (MNTX) em USD

Acompanhe as variações de preço de Minutes Networ para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.000198+0.12%
30 dias$ -0.1569-48.72%
60 dias$ -0.2109-56.08%
90 dias$ +0.0152+10.13%
Variação de preço de Minutes Networ hoje

Hoje, MNTX registrou uma variação de $ +0.000198 (+0.12%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Minutes Networ

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.1569 (-48.72%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Minutes Networ

Expandindo a visualização para 60 dias, MNTX teve uma variação de $ -0.2109 (-56.08%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Minutes Networ

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0152 (+10.13%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

O que é Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Minutes Networ de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de MNTX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Minutes Networ em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Minutes Networ tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Minutes Networ (em USD)

Quanto valerá Minutes Networ (MNTX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Minutes Networ (MNTX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Minutes Networ.

Tokenomics de Minutes Networ (MNTX)

Compreender a tokenomics de Minutes Networ (MNTX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MNTX agora!

Como comprar Minutes Networ (MNTX)

Quer saber como comprar Minutes Networ? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Minutes Networ facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

MNTX para moedas locais

Para uma compreensão mais aprofundada de Minutes Networ, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Minutes Networ
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Minutes Networ

Quanto vale hoje o Minutes Networ (MNTX)?
O preço ao vivo de MNTX em USD é 0.1652 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MNTX para USD?
O preço atual de MNTX para USD é $ 0.1652. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Minutes Networ?
A capitalização de mercado de MNTX é $ 12.83M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MNTX?
O fornecimento circulante de MNTX é de 77.67M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MNTX?
MNTX atingiu um preço máximo histórico de 0.5035847309180984 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MNTX?
MNTX atingiu um preço minímo histórico de 0.12356632139260672 USD.
Qual é o volume de negociação de MNTX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MNTX é $ 259.93 USD.
MNTX vai subir ainda este ano?
MNTX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MNTX para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

