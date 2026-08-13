Análise técnica de Metis (METIS) hoje A página de Análise de Metis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de METIS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Metis abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Metis (METIS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $2.405 -- -1.76% -12.36% -37.76%

Indicadores técnicos de Metis

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Metis em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 2 Compra 8 Médias móveis : Venda Venda 9 Neutro 0 Compra 5 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 2.4063 2.4056 R2 2.4056 2.4052 R1 2.4053 2.405 PP 2.4046 2.4046 S1 2.4043 2.4042 S2 2.4036 2.404 S3 2.4033 2.4036

Sinais de mercado Metis Volume líquido atual de ordens em aberto -0.53M $6.72 M $7.24 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.08 M Vendas ativas de 7 dias $0.07 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Metis Entrada líquida Preço de METISUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 2.45 2026-08-12 $0.01 M 2.44 2026-08-11 -$0.04 M 2.46 2026-08-10 -$0.01 M 2.51 2026-08-09 $0.05 M 2.55 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Metis (METIS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Metis. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h METIS / USDT $2.405 $2.405 $2.405 -1.27% 23.96K (USDT) Negociar