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Análise técnica de Metis (METIS) hoje

Análise técnica de Metis (METIS) hoje

A página de Análise de Metis fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de METIS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Metis abaixo.

Variação de preço de Metis (METIS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$2.405---1.76%-12.36%-37.76%
Saiba mais sobre o preço de Metis

Indicadores técnicos de Metis

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Metis em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 2
Compra 8
Médias móveis:VendaVenda 9Neutro 0Compra 5
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
2.4063
2.4056
R2
2.4056
2.4052
R1
2.4053
2.405
PP
2.4046
2.4046
S1
2.4043
2.4042
S2
2.4036
2.404
S3
2.4033
2.4036

Sinais de mercado Metis

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.53M
$6.72 M
$7.24 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.07 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Metis

Entrada líquidaPreço de METISUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M2.45
2026-08-12$0.01 M2.44
2026-08-11-$0.04 M2.46
2026-08-10-$0.01 M2.51
2026-08-09$0.05 M2.55

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
METIS/USDT
$2.405
$2.405$2.405
-1.27%
23.96K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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