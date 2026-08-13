Análise técnica de Flamengo Fan Token (MENGO) hoje A página de Análise de Flamengo Fan Token fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MENGO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Flamengo Fan Token abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Flamengo Fan Token (MENGO) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0199 -- -3.92% -6.97% -52.06%

Fluxo de capital de Flamengo Fan Token Entrada líquida Preço de MENGOUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.01 M 0.02 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Flamengo Fan Token (MENGO) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Flamengo Fan Token. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MENGO / USDT $0.0199 $0.0199 $0.0199 -0.30% 2.66M (USDT) Negociar