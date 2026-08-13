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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Memecoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Memecoin, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Memecoin (MEME) hoje

Análise técnica de Memecoin (MEME) hoje

A página de Análise de Memecoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MEME, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Memecoin abaixo.

Variação de preço de Memecoin (MEME)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0004838---2.74%-10.35%-18.47%
Saiba mais sobre o preço de Memecoin

Indicadores técnicos de Memecoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Memecoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 14
Neutro 2
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 8Neutro 0Compra 6
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0004844
0.0004843
R2
0.0004843
0.0004843
R1
0.0004843
0.0004843
PP
0.0004842
0.0004842
S1
0.0004842
0.0004842
S2
0.0004841
0.0004842
S3
0.0004841
0.0004841

Sinais de mercado Memecoin

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.51M
$27.39 M
$26.89 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.16 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.17 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.50 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.51 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Memecoin

Entrada líquidaPreço de MEMEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.05 M0.00
2026-08-12$0.08 M0.00
2026-08-11-$0.07 M0.00
2026-08-10-$0.08 M0.00
2026-08-09$0.03 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MEME/USDT
$0.0004838
$0.0004838$0.0004838
-2.28%
164.52M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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MEME
USD
USD

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