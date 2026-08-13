Análise técnica de Memecoin (MEME) hoje A página de Análise de Memecoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MEME, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Memecoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Memecoin (MEME) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0004838 -- -2.74% -10.35% -18.47%

Indicadores técnicos de Memecoin

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Memecoin em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 14 Neutro 2 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 8 Neutro 0 Compra 6 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0004844 0.0004843 R2 0.0004843 0.0004843 R1 0.0004843 0.0004843 PP 0.0004842 0.0004842 S1 0.0004842 0.0004842 S2 0.0004841 0.0004842 S3 0.0004841 0.0004841

Sinais de mercado Memecoin Volume líquido atual de ordens em aberto 0.51M $27.39 M $26.89 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.16 M Vendas ativas de 3 dias $0.17 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.50 M Vendas ativas de 7 dias $0.51 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Memecoin Entrada líquida Preço de MEMEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.05 M 0.00 2026-08-12 $0.08 M 0.00 2026-08-11 -$0.07 M 0.00 2026-08-10 -$0.08 M 0.00 2026-08-09 $0.03 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Memecoin (MEME) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Memecoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MEME / USDT $0.0004838 $0.0004838 $0.0004838 -2.28% 164.52M (USDT) Negociar