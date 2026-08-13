Análise técnica de MARBLEX (MBX) hoje A página de Análise de MARBLEX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MBX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MARBLEX abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MARBLEX (MBX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02256 -- -1.83% -9.58% -45.71%

Fluxo de capital de MARBLEX Entrada líquida Preço de MBXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 -$0.01 M 0.02 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.01 M 0.02 2026-08-09 $0.01 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MARBLEX (MBX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MARBLEX. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MBX / USDT $0.0226 $0.0226 $0.0226 +0.75% 2.59M (USDT) Negociar