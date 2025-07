MBX

MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games.

Nome da criptoMBX

ClassificaçãoNo.626

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.24%

Fornecimento circulante214,269,852.3515854

Fornecimento máximo0

Fornecimento total321,366,541

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico72.16691432096708,2022-03-28

Menor preço0.14399669808074528,2025-04-07

Blockchain públicaKLAY

ApresentaçãoMARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.