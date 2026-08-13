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O preço ao vivo de MANTRA hoje é 0.005113 BRL. A capitalização de mercado de MANTRA é de 27,021,839.82218788768545 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MANTRA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de MANTRA hoje é 0.005113 BRL. A capitalização de mercado de MANTRA é de 27,021,839.82218788768545 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de MANTRA para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação MANTRA (MANTRA)

Preço em tempo real de 1 MANTRA para BRL

R$0.02653647
R$0.02653647R$0.02653647
-1.35%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de MANTRA (MANTRA)
Última atualização da página: 2026-08-13 06:11:43 (UTC+8)

Preço de MANTRA hoje

O preço ao vivo de MANTRA (MANTRA) hoje é R$ 0.005113, com uma variação de 1.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MANTRA para BRL é de R$ 0.005113 por MANTRA.

MANTRA ocupa atualmente a posição #458 em capitalização de mercado, totalizando R$ 27.02M, com um fornecimento em circulação de 5.28B MANTRA. Nas últimas 24 horas, MANTRA foi negociado entre R$ 0.0051 (mínimo) e R$ 0.0054 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.1380052339346956977, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0340284932342584923.

No desempenho de curto prazo, MANTRA movimentou-se -1.26% na última hora e -5.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 86.23K.

Informações de mercado de MANTRA (MANTRA)

No.458

R$ 27.02M
R$ 27.02MR$ 27.02M

R$ 86.23K
R$ 86.23KR$ 86.23K

R$ 51.13M
R$ 51.13MR$ 51.13M

5.28B
5.28B 5.28B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

7,237,657,438.02854852
7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852

52.84%

MANTRA

A capitalização de mercado atual de MANTRA é R$ 27.02M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 86.23K. A oferta em circulação de MANTRA é 5.28B, com um fornecimento total de 7237657438.02854852. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 51.13M.

Histórico de preço de MANTRA BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.0051
R$ 0.0051R$ 0.0051
Mínimo 24h
R$ 0.0054
R$ 0.0054R$ 0.0054
Máximo 24h

R$ 0.0051
R$ 0.0051R$ 0.0051

R$ 0.0054
R$ 0.0054R$ 0.0054

R$ 0.1380052339346956977
R$ 0.1380052339346956977R$ 0.1380052339346956977

R$ 0.0340284932342584923
R$ 0.0340284932342584923R$ 0.0340284932342584923

-1.26%

-1.35%

-5.18%

-5.18%

Histórico de preços de MANTRA (MANTRA) em BRL

Acompanhe as variações de preço de MANTRA para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.00036314-1.35%
30 diasR$ -0.001007-16.46%
60 diasR$ -0.003038-37.28%
90 diasR$ -0.005634-52.43%
Variação de preço de MANTRA hoje

Hoje, MANTRA registrou uma variação de R$ -0.00036314 (-1.35%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de MANTRA

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.001007 (-16.46%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de MANTRA

Expandindo a visualização para 60 dias, MANTRA teve uma variação de R$ -0.003038 (-37.28%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de MANTRA

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.005634 (-52.43%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de MANTRA (MANTRA)!

Confira agora a página de histórico de preço do MANTRA.

Análise para MANTRA

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de MANTRA. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de MANTRA hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de MANTRA: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

MANTRA_USDT está operando abaixo do ponto central de 0,005432 no período de 4 horas. O preço oscila em uma faixa estreita entre o suporte S1 e o centro da banda. O sistema de médias móveis apresenta um alinhamento altista, com compradores de curto prazo dominando a dinâmica. O indicador MACD formou um cruzamento negativo, sinalizando uma redução no impulso de alta. Já o RSI encontra-se em zona neutra, sem sinais de sobrecompra ou sobrevenda. Os indicadores rápidos e lentos mostram divergência de direção, evidenciando a ausência de um movimento unidirecional claro no mercado. A volatilidade permanece baixa, refletindo características de convergência no gráfico. A resistência R1, situada em 0,005468, encontra-se a apenas 0,6% acima do preço atual. Uma quebra desse nível poderia abrir caminho para testar a resistência R2, em 0,005516. Por outro lado, o suporte S1, posicionado em 0,005388, está a 0,8% abaixo do preço atual. Caso seja rompido, o próximo suporte seria o nível S2, em 0,005356. As áreas próximas ao preço estão densamente ocupadas por níveis de preços, enquanto os espaços de referência mais distantes são limitados. Ambas as partes — compradores e vendedores — disputam o controle perto do ponto central. O comportamento do preço continua pressionado pela banda média das Bandas de Bollinger. Além disso, a falta de volume adequado dificulta a confirmação da validade de eventuais rupturas.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para MANTRA

Previsão de preço de MANTRA (MANTRA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de MANTRA em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de MANTRA (MANTRA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de MANTRA pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço MANTRA pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de MANTRA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de MANTRA.

Como comprar e investir em MANTRA em Brasil

Pronto para começar com MANTRA? Comprar MANTRA é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar MANTRA. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de MANTRA (MANTRA).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e MANTRA será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar MANTRA(MANTRA)

O que você pode fazer com MANTRA

Possuir MANTRA permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar MANTRA (MANTRA) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é MANTRA (MANTRA)

MANTRA is a real world asset (RWA) ecosystem designed to bring regulated financial assets onchain. It combines licensed virtual asset infrastructure with a high-performance, EVM-compatible Layer 1 purpose-built for tokenized RWAs and compliant digital asset applications.

Recurso MANTRA

Para uma compreensão mais aprofundada de MANTRA, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do MANTRA
Explorador de blocos

Categoria :

Layer 1 (L1)Real World Assets (RWA)Smart Contract Platform

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre MANTRA

Última atualização da página: 2026-08-13 06:11:43 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o MANTRA (MANTRA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre MANTRA

MANTRAUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em MANTRA com alavancagem. Explore a negociação de futuros de MANTRAUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie MANTRA (MANTRA) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MANTRA.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MANTRA/USDT
R$0.02653647
R$0.02653647R$0.02653647
-1.21%
16.53M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.105876
R$0.105876R$0.105876

+2.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1129344
R$0.1129344R$0.1129344

+444.00%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.291791
R$1.291791R$1.291791

+2.42%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7098455
R$1.7098455R$1.7098455

+0.88%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0540279
R$0.0540279R$0.0540279

+7.54%

Principais altas

Principais altas do dia

Bitway

Bitway

BTW

R$1.37836539
R$1.37836539R$1.37836539

+21.20%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0215904
R$0.0215904R$0.0215904

+15.55%

Audiera

Audiera

BEAT

R$6.270558
R$6.270558R$6.270558

+15.35%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

R$0.1426731
R$0.1426731R$0.1426731

+12.20%

aPriori

aPriori

APR

R$2.4864252
R$2.4864252R$2.4864252

+11.05%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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