Preço de MANTRA hoje

O preço ao vivo de MANTRA (MANTRA) hoje é R$ 0.005113, com uma variação de 1.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MANTRA para BRL é de R$ 0.005113 por MANTRA.

MANTRA ocupa atualmente a posição #458 em capitalização de mercado, totalizando R$ 27.02M, com um fornecimento em circulação de 5.28B MANTRA. Nas últimas 24 horas, MANTRA foi negociado entre R$ 0.0051 (mínimo) e R$ 0.0054 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.1380052339346956977, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0340284932342584923.

No desempenho de curto prazo, MANTRA movimentou-se -1.26% na última hora e -5.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 86.23K.

Informações de mercado de MANTRA (MANTRA)

Classificação No.458 Capitalização de mercado R$ 27.02MR$ 27.02M R$ 27.02M Volume (24h) R$ 86.23KR$ 86.23K R$ 86.23K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 51.13MR$ 51.13M R$ 51.13M Fornecimento Circulante 5.28B 5.28B 5.28B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 7,237,657,438.02854852 Taxa circulante 52.84% Blockchain pública MANTRA

A capitalização de mercado atual de MANTRA é R$ 27.02M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 86.23K. A oferta em circulação de MANTRA é 5.28B, com um fornecimento total de 7237657438.02854852. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 51.13M.