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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Decentraland, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Decentraland, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Decentraland (MANA) hoje

Análise técnica de Decentraland (MANA) hoje

A página de Análise de Decentraland fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MANA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Decentraland abaixo.

Variação de preço de Decentraland (MANA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.06374---4.77%-7.87%-33.55%
Saiba mais sobre o preço de Decentraland

Indicadores técnicos de Decentraland

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Decentraland em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 20
Neutro 2
Compra 4
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 1Compra 1
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.06373
0.06372
R2
0.06372
0.0637
R1
0.0637
0.0637
PP
0.06369
0.06369
S1
0.06367
0.06367
S2
0.06366
0.06367
S3
0.06364
0.06366

Sinais de mercado Decentraland

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.74M
$2.41 M
$3.14 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.07M
Compras ativas de 3 dias
$0.29 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.36 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.11M
Compras ativas de 7 dias
$0.71 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.82 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Decentraland

Entrada líquidaPreço de MANAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.07
2026-08-12$0.02 M0.07
2026-08-11-$0.06 M0.07
2026-08-10-$0.03 M0.07
2026-08-09$0.01 M0.07

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
MANA/USDT
$0.06374
$0.06374$0.06374
-2.05%
847.59K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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MANA
MANA
USD
USD

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