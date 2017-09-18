Análise técnica de Decentraland (MANA) hoje A página de Análise de Decentraland fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de MANA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Decentraland abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Decentraland (MANA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.06374 -- -4.77% -7.87% -33.55%

Indicadores técnicos de Decentraland

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Decentraland em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 20 Neutro 2 Compra 4 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 1 Compra 1 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.06373 0.06372 R2 0.06372 0.0637 R1 0.0637 0.0637 PP 0.06369 0.06369 S1 0.06367 0.06367 S2 0.06366 0.06367 S3 0.06364 0.06366

Sinais de mercado Decentraland Volume líquido atual de ordens em aberto -0.74M $2.41 M $3.14 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.07M Compras ativas de 3 dias $0.29 M Vendas ativas de 3 dias $0.36 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.11M Compras ativas de 7 dias $0.71 M Vendas ativas de 7 dias $0.82 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Decentraland Entrada líquida Preço de MANAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.07 2026-08-12 $0.02 M 0.07 2026-08-11 -$0.06 M 0.07 2026-08-10 -$0.03 M 0.07 2026-08-09 $0.01 M 0.07 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Decentraland (MANA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Decentraland. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h MANA / USDT $0.06374 $0.06374 $0.06374 -2.05% 847.59K (USDT) Negociar