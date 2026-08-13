Análise técnica de Terra (LUNA) hoje A página de Análise de Terra fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LUNA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Terra abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Terra (LUNA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04275 -- +4.19% -7.73% -36.92%

Fluxo de capital de Terra Entrada líquida Preço de LUNAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 -$0.44 M 0.04 2026-08-11 $0.40 M 0.05 2026-08-10 -$0.05 M 0.04 2026-08-09 -$0.06 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Terra (LUNA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Terra. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LUNA / USDT $0.04275 $0.04275 $0.04275 -1.73% 4.61M (USDT) Negociar