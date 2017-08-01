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Análise técnica de Loopring (LRC) hoje

Análise técnica de Loopring (LRC) hoje

A página de Análise de Loopring fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LRC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Loopring abaixo.

Variação de preço de Loopring (LRC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.009095---12.05%-15.08%-48.79%
Saiba mais sobre o preço de Loopring

Indicadores técnicos de Loopring

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Loopring em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 14
Neutro 9
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 2Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 2Neutro 7Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00912
0.00912
R2
0.00912
0.00911
R1
0.00911
0.00911
PP
0.00911
0.00911
S1
0.0091
0.0091
S2
0.0091
0.0091
S3
0.00909
0.0091

Sinais de mercado Loopring

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.18M
$1.37 M
$1.56 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.06 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.06 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Loopring

Entrada líquidaPreço de LRCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.03 M0.01
2026-08-11-$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.01 M0.01
2026-08-09$0.02 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
LRC/USDT
$0.009095
$0.009095$0.009095
-2.45%
5.93M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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LRC
LRC
USD
USD

1 LRC = 0.009095 USD