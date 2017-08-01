Análise técnica de Loopring (LRC) hoje A página de Análise de Loopring fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LRC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Loopring abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Loopring (LRC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.009095 -- -12.05% -15.08% -48.79%

Indicadores técnicos de Loopring

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Loopring em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 14 Neutro 9 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 2 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 2 Neutro 7 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00912 0.00912 R2 0.00912 0.00911 R1 0.00911 0.00911 PP 0.00911 0.00911 S1 0.0091 0.0091 S2 0.0091 0.0091 S3 0.00909 0.0091

Sinais de mercado Loopring Volume líquido atual de ordens em aberto -0.18M $1.37 M $1.56 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.06 M Vendas ativas de 7 dias $0.06 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Loopring Entrada líquida Preço de LRCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 2026-08-12 -$0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.01 M 0.01 2026-08-09 $0.02 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Loopring (LRC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Loopring. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LRC / USDT $0.009095 $0.009095 $0.009095 -2.45% 5.93M (USDT) Negociar