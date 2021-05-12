Análise técnica de PlatON (LAT) hoje A página de Análise de PlatON fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de LAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de PlatON abaixo. Cadastrar

Variação de preço de PlatON (LAT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0005914 -- -3.31% +12.11% -55.64%

Fluxo de capital de PlatON Entrada líquida Preço de LATUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie PlatON (LAT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o PlatON. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h LAT / USDT $0.0005914 $0.0005914 $0.0005914 -0.60% 95.26M (USDT) Negociar