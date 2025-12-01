Preço de Keeta hoje

O preço ao vivo de Keeta (KTA) hoje é $ 0.3229, com uma variação de 0.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KTA para USD é de $ 0.3229 por KTA.

Keeta ocupa atualmente a posição #228 em capitalização de mercado, totalizando $ 143.07M, com um fornecimento em circulação de 443.08M KTA. Nas últimas 24 horas, KTA foi negociado entre $ 0.3107 (mínimo) e $ 0.3385 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.6916917214873683, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.08456738547527073.

No desempenho de curto prazo, KTA movimentou-se -0.07% na última hora e +26.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 86.17K.

Informações de mercado de Keeta (KTA)

Classificação No.228 Capitalização de mercado $ 143.07M$ 143.07M $ 143.07M Volume (24h) $ 86.17K$ 86.17K $ 86.17K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 322.90M$ 322.90M $ 322.90M Fornecimento Circulante 443.08M 443.08M 443.08M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 44.30% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Keeta é $ 143.07M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 86.17K. A oferta em circulação de KTA é 443.08M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 322.90M.