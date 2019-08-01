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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kusama, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kusama, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Kusama (KSM) hoje

Análise técnica de Kusama (KSM) hoje

A página de Análise de Kusama fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KSM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kusama abaixo.

Variação de preço de Kusama (KSM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$2.876---9.16%-10.27%-47.06%
Saiba mais sobre o preço de Kusama

Indicadores técnicos de Kusama

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kusama em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 2
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 2Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
2.8763
2.8756
R2
2.8756
2.8749
R1
2.8743
2.8744
PP
2.8736
2.8736
S1
2.8723
2.8729
S2
2.8716
2.8724
S3
2.8703
2.8716

Sinais de mercado Kusama

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.22M
$1.45 M
$1.67 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.09 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Kusama

Entrada líquidaPreço de KSMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M2.92
2026-08-12-$0.01 M2.92
2026-08-11$0.02 M2.97
2026-08-10-$0.03 M3.06
2026-08-09-$0.07 M3.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KSM/USDT
$2.876
$2.876$2.876
-1.32%
19.73K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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