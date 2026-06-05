Qual é o preço atual de Koi?

O preço em tempo real de Koi (KOI) é R$0.0012791968573479522000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Koi está posicionado no mercado?

Koi ocupa atualmente a posição de número #5264 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$636200.20177450932000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de KOI?

A oferta circulante de KOI é de 500000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Koi?

Nas últimas 24 horas, Koi teve uma variação de preço entre R$0.0012587473503423114000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0013754298314921442000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Koi está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Koi atingiu um máximo histórico de R$0.45960768208584699000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0012587473503423114000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de KOI hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Koi?

A movimentação atual do preço de -6.25% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Ethereum Ecosystem,ZkSync Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.