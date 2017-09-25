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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kyber Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kyber Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Kyber Network (KNC) hoje

Análise técnica de Kyber Network (KNC) hoje

A página de Análise de Kyber Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KNC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kyber Network abaixo.

Variação de preço de Kyber Network (KNC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1009---1.47%-5.79%-31.60%
Saiba mais sobre o preço de Kyber Network

Indicadores técnicos de Kyber Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kyber Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 12
Neutro 10
Compra 4
Médias móveis:VendaVenda 6Neutro 6Compra 2
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1009
0.1008
R2
0.1008
0.1008
R1
0.1008
0.1008
PP
0.1007
0.1007
S1
0.1007
0.1007
S2
0.1006
0.1007
S3
0.1006
0.1006

Sinais de mercado Kyber Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.75M
$9.68 M
$10.44 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.14 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.12 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Kyber Network

Entrada líquidaPreço de KNCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.10
2026-08-12$0.02 M0.10
2026-08-11-$0.03 M0.10
2026-08-10-$0.05 M0.10
2026-08-09$0.01 M0.11

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KNC/USDT
$0.1009
$0.1009$0.1009
-0.67%
479.12K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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