Análise técnica de Kyber Network (KNC) hoje A página de Análise de Kyber Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KNC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kyber Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Kyber Network (KNC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1009 -- -1.47% -5.79% -31.60%

Indicadores técnicos de Kyber Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kyber Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 12 Neutro 10 Compra 4 Médias móveis : Venda Venda 6 Neutro 6 Compra 2 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1009 0.1008 R2 0.1008 0.1008 R1 0.1008 0.1008 PP 0.1007 0.1007 S1 0.1007 0.1007 S2 0.1006 0.1007 S3 0.1006 0.1006

Sinais de mercado Kyber Network Volume líquido atual de ordens em aberto -0.75M $9.68 M $10.44 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.14 M Vendas ativas de 7 dias $0.12 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Kyber Network Entrada líquida Preço de KNCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.10 2026-08-12 $0.02 M 0.10 2026-08-11 -$0.03 M 0.10 2026-08-10 -$0.05 M 0.10 2026-08-09 $0.01 M 0.11 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Kyber Network (KNC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Kyber Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h KNC / USDT $0.1009 $0.1009 $0.1009 -0.67% 479.12K (USDT) Negociar