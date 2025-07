KNC

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Nome da criptoKNC

ClassificaçãoNo.424

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)20.35%

Fornecimento circulante187,446,125.74781263

Fornecimento máximo0

Fornecimento total240,349,768.2166133

Taxa circulante%

Data de emissão2017-09-25 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.5 USDT

Máximo histórico5.715659905177939,2022-04-28

Menor preço0.25991972993251367,2025-04-07

Blockchain públicaETH

Apresentação“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.