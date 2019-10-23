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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kava Labs, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kava Labs, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Kava Labs (KAVA) hoje

Análise técnica de Kava Labs (KAVA) hoje

A página de Análise de Kava Labs fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KAVA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kava Labs abaixo.

Variação de preço de Kava Labs (KAVA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.04046--+0.62%-9.83%-36.01%
Saiba mais sobre o preço de Kava Labs

Indicadores técnicos de Kava Labs

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kava Labs em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 2
Compra 11
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 0Compra 7
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.04042
0.04041
R2
0.04041
0.04039
R1
0.04039
0.04039
PP
0.04038
0.04038
S1
0.04036
0.04036
S2
0.04035
0.04036
S3
0.04033
0.04035

Sinais de mercado Kava Labs

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.27M
$2.52 M
$2.79 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.03 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.09 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Kava Labs

Entrada líquidaPreço de KAVAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.04
2026-08-12$0.01 M0.04
2026-08-11$0.15 M0.04
2026-08-10-$0.05 M0.04
2026-08-09-$0.02 M0.04

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KAVA/USDT
$0.04046
$0.04046$0.04046
-0.22%
1.55M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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KAVA
KAVA
USD
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