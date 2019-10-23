Análise técnica de Kava Labs (KAVA) hoje A página de Análise de Kava Labs fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KAVA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kava Labs abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Kava Labs (KAVA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.04046 -- +0.62% -9.83% -36.01%

Indicadores técnicos de Kava Labs

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kava Labs em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 2 Compra 11 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 0 Compra 7 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.04042 0.04041 R2 0.04041 0.04039 R1 0.04039 0.04039 PP 0.04038 0.04038 S1 0.04036 0.04036 S2 0.04035 0.04036 S3 0.04033 0.04035

Sinais de mercado Kava Labs Volume líquido atual de ordens em aberto -0.27M $2.52 M $2.79 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.03 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.08 M Vendas ativas de 7 dias $0.09 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Kava Labs Entrada líquida Preço de KAVAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.04 2026-08-12 $0.01 M 0.04 2026-08-11 $0.15 M 0.04 2026-08-10 -$0.05 M 0.04 2026-08-09 -$0.02 M 0.04 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Kava Labs (KAVA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Kava Labs. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h KAVA / USDT $0.04046 $0.04046 $0.04046 -0.22% 1.55M (USDT) Negociar