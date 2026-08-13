Análise técnica de Kaspa (KAS) hoje A página de Análise de Kaspa fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KAS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kaspa abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Kaspa (KAS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.025394 -- -2.52% -9.87% -32.45%

Indicadores técnicos de Kaspa

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kaspa em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 6 Compra 5 Médias móveis : Venda Venda 8 Neutro 4 Compra 2 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02539 0.02539 R2 0.02539 0.02538 R1 0.02538 0.02538 PP 0.02538 0.02538 S1 0.02537 0.02537 S2 0.02537 0.02537 S3 0.02536 0.02537

Sinais de mercado Kaspa Volume líquido atual de ordens em aberto -4.89M $39.03 M $43.92 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.17M Compras ativas de 3 dias $2.01 M Vendas ativas de 3 dias $1.84 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.14M Compras ativas de 7 dias $4.23 M Vendas ativas de 7 dias $4.09 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Kaspa Entrada líquida Preço de KASUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.02 M 0.03 2026-08-12 -$0.01 M 0.03 2026-08-11 -$0.10 M 0.03 2026-08-10 -$0.09 M 0.03 2026-08-09 -$0.28 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.