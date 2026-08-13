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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kaspa, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Kaspa, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Kaspa (KAS) hoje

Análise técnica de Kaspa (KAS) hoje

A página de Análise de Kaspa fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de KAS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Kaspa abaixo.

Variação de preço de Kaspa (KAS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.025394---2.52%-9.87%-32.45%
Saiba mais sobre o preço de Kaspa

Indicadores técnicos de Kaspa

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Kaspa em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 6
Compra 5
Médias móveis:VendaVenda 8Neutro 4Compra 2
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02539
0.02539
R2
0.02539
0.02538
R1
0.02538
0.02538
PP
0.02538
0.02538
S1
0.02537
0.02537
S2
0.02537
0.02537
S3
0.02536
0.02537

Sinais de mercado Kaspa

Volume líquido atual de ordens em aberto
-4.89M
$39.03 M
$43.92 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.17M
Compras ativas de 3 dias
$2.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.84 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.14M
Compras ativas de 7 dias
$4.23 M
Vendas ativas de 7 dias
$4.09 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Kaspa

Entrada líquidaPreço de KASUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.02 M0.03
2026-08-12-$0.01 M0.03
2026-08-11-$0.10 M0.03
2026-08-10-$0.09 M0.03
2026-08-09-$0.28 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Kaspa (KAS) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
KAS/USDT
$0.025394
$0.025394$0.025394
-0.80%
11.72M (USDT)
KAS/USDC
$0.02539
$0.02539$0.02539
-0.70%
2.45M (USDT)
KAS/USD1
$0.025378
$0.025378$0.025378
-0.97%
2.17M (USDT)
KAS/EUR
$0.02201
$0.02201$0.02201
-0.72%
2.46M (USDT)
KAS/USDE
$0.025447
$0.025447$0.025447
-0.99%
2.13M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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