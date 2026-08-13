Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Jupiter, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Jupiter, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre JUP

Informações sobre preços de JUP

O que é JUP

Whitepaper de JUP

Site oficial do JUP

Tokenomics de JUP

Previsão de preço de JUP

Histórico de preço de JUP

Guia de compra de JUP

Conversor de JUP para moeda Fiat

Spot JUP

Futuros USDT-M de JUP

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Jupiter (JUP) hoje

Análise técnica de Jupiter (JUP) hoje

A página de Análise de Jupiter fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JUP, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Jupiter abaixo.

Variação de preço de Jupiter (JUP)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.1699---9.87%-17.73%-24.43%
Saiba mais sobre o preço de Jupiter

Indicadores técnicos de Jupiter

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Jupiter em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 10
Neutro 4
Compra 12
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 1Compra 10
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.1698
0.1697
R2
0.1697
0.1697
R1
0.1697
0.1697
PP
0.1696
0.1696
S1
0.1696
0.1696
S2
0.1695
0.1696
S3
0.1695
0.1695

Sinais de mercado Jupiter

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.02M
$12.29 M
$12.27 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.11M
Compras ativas de 3 dias
$1.17 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.06 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.07M
Compras ativas de 7 dias
$2.94 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.87 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Jupiter

Entrada líquidaPreço de JUPUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.13 M0.17
2026-08-12-$0.50 M0.17
2026-08-11-$0.33 M0.18
2026-08-10-$0.36 M0.18
2026-08-09$0.01 M0.19

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Jupiter

Negocie Jupiter (JUP) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Jupiter.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
JUP/USDT
$0.1699
$0.1699$0.1699
-0.86%
856.51K (USDT)
JUP/USDC
$0.1698
$0.1698$0.1698
-0.86%
305.47K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de JUP para USD

Montante

JUP
JUP
USD
USD

1 JUP = 0.1699 USD