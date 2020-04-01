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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre JUST, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre JUST, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de JUST (JST) hoje

Análise técnica de JUST (JST) hoje

A página de Análise de JUST fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JST, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de JUST abaixo.

Variação de preço de JUST (JST)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.10083---4.29%+1.12%+11.27%
Saiba mais sobre o preço de JUST

Indicadores técnicos de JUST

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do JUST em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 2
Compra 16
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 1Compra 13
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.10071
0.10068
R2
0.10068
0.10067
R1
0.10067
0.10066
PP
0.10064
0.10064
S1
0.10063
0.10063
S2
0.1006
0.10062
S3
0.10059
0.1006

Sinais de mercado JUST

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.27M
$1.87 M
$1.60 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.14 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.03M
Compras ativas de 7 dias
$0.64 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.62 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de JUST

Entrada líquidaPreço de JSTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.25 M0.10
2026-08-12$0.22 M0.10
2026-08-11$0.16 M0.10
2026-08-10-$0.33 M0.10
2026-08-09$0.04 M0.10

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
JST/USDT
$0.10083
$0.10083$0.10083
-1.46%
564.57K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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JST
JST
USD
USD

1 JST = 0.10083 USD