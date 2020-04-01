Análise técnica de JUST (JST) hoje A página de Análise de JUST fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de JST, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de JUST abaixo. Cadastrar

Variação de preço de JUST (JST) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.10083 -- -4.29% +1.12% +11.27%

Indicadores técnicos de JUST

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do JUST em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 2 Compra 16 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 1 Compra 13 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.10071 0.10068 R2 0.10068 0.10067 R1 0.10067 0.10066 PP 0.10064 0.10064 S1 0.10063 0.10063 S2 0.1006 0.10062 S3 0.10059 0.1006

Sinais de mercado JUST Volume líquido atual de ordens em aberto 0.27M $1.87 M $1.60 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $0.15 M Vendas ativas de 3 dias $0.14 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.03M Compras ativas de 7 dias $0.64 M Vendas ativas de 7 dias $0.62 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de JUST Entrada líquida Preço de JSTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.25 M 0.10 2026-08-12 $0.22 M 0.10 2026-08-11 $0.16 M 0.10 2026-08-10 -$0.33 M 0.10 2026-08-09 $0.04 M 0.10 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie JUST (JST) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o JUST. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h JST / USDT $0.10083 $0.10083 $0.10083 -1.46% 564.57K (USDT) Negociar