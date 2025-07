JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

Nome da criptoJST

ClassificaçãoNo.154

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.53%

Fornecimento circulante9,900,000,000

Fornecimento máximo0

Fornecimento total9,900,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão2020-04-01 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.00202 USDT

Máximo histórico0.20825091,2021-04-05

Menor preço0.00476612780651,2020-05-09

Blockchain públicaTRX

Setor

Midias sociais

