Análise técnica de IQ (IQ) hoje A página de Análise de IQ fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de IQ, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de IQ abaixo. Cadastrar

Variação de preço de IQ (IQ) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0006298 -- -3.22% -14.11% -44.52%

Fluxo de capital de IQ Entrada líquida Preço de IQUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie IQ (IQ) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o IQ. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h IQ / USDT $0.0006295 $0.0006295 $0.0006295 -0.53% 86.42M (USDT) Negociar