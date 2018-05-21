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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre IoTeX Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre IoTeX Network, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de IoTeX Network (IOTX) hoje

Análise técnica de IoTeX Network (IOTX) hoje

A página de Análise de IoTeX Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de IOTX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de IoTeX Network abaixo.

Variação de preço de IoTeX Network (IOTX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.002504--+16.19%+5.16%-49.30%
Saiba mais sobre o preço de IoTeX Network

Indicadores técnicos de IoTeX Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do IoTeX Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 2
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 12Neutro 1Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.002504
0.002503
R2
0.002503
0.002503
R1
0.002503
0.002503
PP
0.002502
0.002502
S1
0.002502
0.002502
S2
0.002501
0.002502
S3
0.002501
0.002501

Sinais de mercado IoTeX Network

Volume líquido atual de ordens em aberto
-9.96M
$1.68 M
$11.64 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.49 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.51 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.04M
Compras ativas de 7 dias
$5.64 M
Vendas ativas de 7 dias
$5.60 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de IoTeX Network

Entrada líquidaPreço de IOTXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.03 M0.00
2026-08-11-$0.02 M0.00
2026-08-10-$0.12 M0.00
2026-08-09$0.06 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie IoTeX Network (IOTX) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
IOTX/USDT
$0.002504
$0.002504$0.002504
-0.15%
34.72M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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IOTX
IOTX
USD
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