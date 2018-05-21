Análise técnica de IoTeX Network (IOTX) hoje A página de Análise de IoTeX Network fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de IOTX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de IoTeX Network abaixo. Cadastrar

Variação de preço de IoTeX Network (IOTX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.002504 -- +16.19% +5.16% -49.30%

Indicadores técnicos de IoTeX Network

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do IoTeX Network em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 2 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 12 Neutro 1 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.002504 0.002503 R2 0.002503 0.002503 R1 0.002503 0.002503 PP 0.002502 0.002502 S1 0.002502 0.002502 S2 0.002501 0.002502 S3 0.002501 0.002501

Sinais de mercado IoTeX Network Volume líquido atual de ordens em aberto -9.96M $1.68 M $11.64 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.49 M Vendas ativas de 3 dias $0.51 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.04M Compras ativas de 7 dias $5.64 M Vendas ativas de 7 dias $5.60 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de IoTeX Network Entrada líquida Preço de IOTXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.12 M 0.00 2026-08-09 $0.06 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie IoTeX Network (IOTX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o IoTeX Network. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h IOTX / USDT $0.002504 $0.002504 $0.002504 -0.15% 34.72M (USDT) Negociar