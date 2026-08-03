Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Highstreet, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Highstreet, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre HIGH

Informações sobre preços de HIGH

O que é HIGH

Whitepaper de HIGH

Site oficial do HIGH

Tokenomics de HIGH

Previsão de preço de HIGH

Histórico de preço de HIGH

Guia de compra de HIGH

Conversor de HIGH para moeda Fiat

Spot HIGH

Futuros USDT-M de HIGH

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Highstreet (HIGH) hoje

Análise técnica de Highstreet (HIGH) hoje

A página de Análise de Highstreet fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HIGH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Highstreet abaixo.

Variação de preço de Highstreet (HIGH)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.02005---12.49%-20.38%-90.65%
Saiba mais sobre o preço de Highstreet

Fluxo de capital de Highstreet

Entrada líquidaPreço de HIGHUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.01 M0.02
2026-08-10$0.00 M0.02
2026-08-09$0.01 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Highstreet

Negocie Highstreet (HIGH) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Highstreet.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
HIGH/USDT
$0.02002
$0.02002$0.02002
-0.69%
2.91M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de HIGH para USD

Montante

HIGH
HIGH
USD
USD

1 HIGH = 0.02004 USD