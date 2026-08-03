Análise técnica de Highstreet (HIGH) hoje A página de Análise de Highstreet fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de HIGH, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Highstreet abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Highstreet (HIGH) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.02005 -- -12.49% -20.38% -90.65%

Fluxo de capital de Highstreet Entrada líquida Preço de HIGHUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.01 M 0.02 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.01 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Highstreet (HIGH) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Highstreet. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h HIGH / USDT $0.02002 $0.02002 $0.02002 -0.69% 2.91M (USDT) Negociar