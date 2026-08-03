Análise técnica de Gitcoin (GTC) hoje A página de Análise de Gitcoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GTC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Gitcoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Gitcoin (GTC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.08193 -- +3.68% +21.28% -28.84%

Fluxo de capital de Gitcoin Entrada líquida Preço de GTCUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.08 2026-08-12 $0.01 M 0.08 2026-08-11 -$0.01 M 0.08 2026-08-10 -$0.01 M 0.09 2026-08-09 -$0.01 M 0.09 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Gitcoin (GTC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Gitcoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GTC / USDT $0.08193 $0.08193 $0.08193 -1.01% 663.75K (USDT) Negociar