Informação sobre Gitcoin (GTC)

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Site oficial: https://gitcoin.co/ Explorador de blocos: https://etherscan.io/token/0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f