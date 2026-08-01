Preço de ForTON hoje

O preço ao vivo de ForTON (FRT) hoje é R$ 10.9, com uma variação de 15.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FRT para BRL é de R$ 10.9 por FRT.

ForTON ocupa atualmente a posição #4017 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 FRT. Nas últimas 24 horas, FRT foi negociado entre R$ 8.9 (mínimo) e R$ 13.68 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 1,364.488244469059838793, enquanto a mínima histórica foi de R$ 7.820732565185185429.

No desempenho de curto prazo, FRT movimentou-se +2.05% na última hora e -38.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 56.13K.

Informações de mercado de ForTON (FRT)

Classificação No.4017 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 56.13KR$ 56.13K R$ 56.13K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 5.45MR$ 5.45M R$ 5.45M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 500,000 500,000 500,000 Fornecimento total 499,644 499,644 499,644 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública TONCOIN

A capitalização de mercado atual de ForTON é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 56.13K. A oferta em circulação de FRT é 0.00, com um fornecimento total de 499644. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 5.45M.