Análise técnica de Filecoin (FIL) hoje A página de Análise de Filecoin fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FIL, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Filecoin abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Filecoin (FIL) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.6915 -- -4.77% -8.10% -34.39%

Fluxo de capital de Filecoin Entrada líquida Preço de FILUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.28 M 0.69 2026-08-12 $0.00 M 0.70 2026-08-11 -$0.30 M 0.70 2026-08-10 -$0.71 M 0.70 2026-08-09 -$0.43 M 0.71 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Filecoin (FIL) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Filecoin. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FIL / USDT $0.6915 $0.6915 $0.6915 -1.11% 1.13M (USDT) Negociar FIL / USDC $0.6903 $0.6903 $0.6903 -1.20% 36.68K (USDT) Negociar