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Análise técnica de Filecoin (FIL) hoje
Variação de preço de Filecoin (FIL)
|Preço atual
|24 horas
|7 dias
|30 dias
|90 dias
|$0.6915
|--
|-4.77%
|-8.10%
|-34.39%
Fluxo de capital de Filecoin
|Histórico
|Entrada líquida
|Preço
|2026-08-13
|-$0.28 M
|0.69
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.70
|2026-08-11
|-$0.30 M
|0.70
|2026-08-10
|-$0.71 M
|0.70
|2026-08-09
|-$0.43 M
|0.71
Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.
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