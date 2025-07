FIL

Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Nome da criptoFIL

ClassificaçãoNo.54

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0004%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)40.68%

Fornecimento circulante683,222,182

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,959,196,834

Taxa circulante%

Data de emissão2017-08-10 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico237.24182637,2021-04-01

Menor preço1.82924685424,2019-08-29

Blockchain públicaFIL

