Análise técnica de Harvest Finance (FARM) hoje A página de Análise de Harvest Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FARM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Harvest Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Harvest Finance (FARM) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $5.086 -- -1.90% -1.84% -45.08%

Fluxo de capital de Harvest Finance Entrada líquida Preço de FARMUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 5.11 2026-08-12 $0.00 M 5.06 2026-08-11 $0.00 M 5.07 2026-08-10 $0.00 M 5.12 2026-08-09 $0.00 M 5.24 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Harvest Finance (FARM) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Harvest Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FARM / USDT $5.086 $5.086 $5.086 +0.51% 11.79K (USDT) Negociar