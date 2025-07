FARM

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Nome da criptoFARM

ClassificaçãoNo.873

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)%200,31

Fornecimento circulante672.183,450713

Fornecimento máximo0

Fornecimento total690.420

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico660.109464612,2020-09-12

Menor preço20.47768873365183,2023-09-01

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

